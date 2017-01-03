民進黨發言人群增戰力 2位7年級生入列

民進黨發言人群今天共同召開記者會，公布「2016我們一起完成的事」臉書互動介面，連續10天在民進黨臉書舉辦經濟與勞工議題提問，與網友互動；今天並有2位新世代發言人入列。

民進黨發言人群今天共同召開「2016我們一起完成的事」臉書互動介面發表記者會，並發布2位新任黨發言人，包括民主學院主任吳沛憶、新聞部副主任張志豪。

張志豪是1981年生，吳沛憶則是1987年。

媒體詢問，新增2位年輕世代發言人，外傳主要是為了2018年議員選戰？兩位是否有意參選？

吳沛憶說，2016年整個民進黨才打完大選，現在全黨上下全力投入執政工作，現階段她兼任發言人，最重要的任務是和發言人團隊一起，協助政府進行社會溝通工作 。

張志豪則說，擔任發言人之外，他們的本份也是黨務主管，面對2017年很多黨務工作還在推動當中，對於2018年選舉，目前還言之過早。

在旁的發言人阮昭雄說「我來補充一下」；發言人王閔生打趣地說「阮昭雄你要參選嗎？」阮昭雄半開玩笑地接話說「柯P、柯文哲的民調如果繼續掉的話…」。

阮昭雄說，期待2位新的發言人，能夠與基層多接觸，也傾聽民眾，他相信這是一個好的開始，民進黨一直都給年輕人很多的機會，不只是給個人，而是給整個世代，呼籲有更多年輕人加入民進黨的行列。

另外，王閔生也說，2016年民進黨重返執政，政府秉持總統蔡英文負責的領導、穩健的改革施政主軸，目前已看到初步成績，經濟復甦，提振產業政策逐一落實，民進黨一直以來與勞工站在一起，除了大幅提高基本工資，也放寬勞工特休假的標準與天數，證明政府不僅提升產業發展，也兼顧勞動權益與福利的提升。

王閔生說，為讓更多民眾了解政府施政的決心，民進黨今天公布「2016年我們一起完成的事」臉書互動介面，匯整人民比較關心的經濟、勞動權益的政策各10項、總共20項，以一問一答的方式，在2016年12月27日就已開始，連續10天在民進黨官方臉書舉辦活動。

王閔生指出，民進黨官方臉書每天上午10時提問經濟議題，下午5時提問勞工議題，當天下午1時公布經濟提問的答案，晚上8時公布勞工議題提問的答案，希望用一問一答的方式增加網友互動，每一題首位答對的網友，將可以得到蔡總統的新春小物，這是特製的、神秘的小禮物，邀請大家來參與活動。1060103

(中央社)