克服肢障 不倒翁林信豪盼任教職助人

就讀彰師大的肢障生林信豪，因下肢嚴重萎縮，外表如「不倒翁」，雖飽受異樣眼光，仍努力靠自己力量完成生活大小事，更期許未來擔任教職，幫助更多人。

林信豪出生時因為大腿與小腿肌肉相連，造成下肢嚴重萎縮，外表看來猶如「不倒翁」般的模樣。回想起過去的成長歷程，林信豪表示，與眾不同的外貌總讓他飽受外界異樣眼光，在同儕之間也經常受到排擠。

但自小在父母親正向積極地鼓勵下，他學會用樂觀的態度面對各種的誤解或嘲諷，父母親的正向引導也對他的人生態度產生重大的影響，讓他學會用更正面、更樂觀的態度面對所有的挑戰。

進入彰化師範大學就讀後，在資源教室輔導老師的協助下，林信豪完成個別化支持計畫，與系所行政單位協調溝通，滿足特殊學習需求，也向教育部申請免費肢障教育輔具使用，資源教室還透過舉辦各種的輔導與活動，協助他更順利地完成課業上學習，成為他在就學期間最重要的學習夥伴。

「要靠自己的力量完成日常生活中的大小事」，林信豪一直這樣對自己期許，這段話讓他國中參加總統教育獎評選時，受到評審委員肯定，而努力向學的他在大二時也獲得學校的卓越師資培育獎學金，謙虛的他則將一切歸功於家人、師長和同儕支持。

因為在求學過程中曾受到許多師長的幫助，林信豪表示，希望未來擔任教職，幫助更多跟他一樣的人，讓他們不因身體的缺陷而自我限制，反而能以更自動自發、自主自決的人生態度來克服種種困境。1060103

(中央社)