林志穎馬爾地夫度假 豪奢到網友跪了

林志穎馬爾地夫度假超級豪華！（圖／翻攝林志穎臉書）

林志穎跨年到馬爾地夫度假。（影／林志穎FB）

今年跨年不少藝人都登台演出，但男神林志穎選擇離開都市，帶著一家人到馬爾地夫度假，他1日在網上po出的影片更讓不少網友看了瞠目結舌，全因他住的度假村實在太過華麗！

林志穎元旦po出一家人在馬爾地夫旅遊度假的影片，強調是「自飛自拍自演自剪」，他除了自己入鏡外，小孩玩耍的畫面也都在裡頭，不僅把豪華房間大公開，甚至出動無人攝影機，俯瞰整個度假村，豪奢程度堪稱讓網友「跪著看完！」

林志穎下榻的度假村，走到尾端還是溜滑梯造型。（圖／取自林志穎臉書）

而林志穎入住的地方，風景堪稱人間秘境，加上度假村走道尾端做成溜滑梯的造型，還引來不少粉絲留言詢問「到底是哪個度假村？」就想有機會和偶像入住同個寶地。

(中時電子報)