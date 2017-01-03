命理師一致期待 台客名嘴自爆今年旺定了！

羅友志難得不談時事談自己，表示今年被命理老師看好，且最少去跟最常去的節目，一開年就都上了！(取材自有事找友志臉書)

爆與前主播妻子梁立多年來扮演「假面夫妻」的「台客名嘴」羅友志，知名度越來越高，常在臉書po文討論時事的他，一開口總能造成熱議，足見其高人氣，有人還因此封他為「人生勝利組」，但他卻說：「我也曾是失敗者」，然昨天深夜他po文，驚喜道出在2017年的初始，他有了個好開頭。

羅友志昨晚照慣例上臉書po文，這次關注的不是外界，而是他自身，且是「喜事」，他透露今年第一個通告，竟然是自己平時最少去的一個節目，「而且，所有命理老師都說，『今年你很好喔！』」，猛虧他：「2017年，我們有好的開始，我很期待你喔！」。

羅友志開心之餘，忍不住調皮一下：「最近老師很準吧？」，他透露，最少去的節目是《命運好好玩》，最常去的是《54新觀點》，而在2017年的起頭，「最多，和最少……今年，通包了！」。

(中時電子報)