NBA》厄文輪休 詹皇率騎士逆襲鵜鶘3連勝
厄文3日輪休，騎士全場投籃命中率僅有37.8%，所幸還有「小皇帝」詹姆斯，決勝節獨拿10分，並且在最後2分39秒讓對手一分未得，最終以90比82逆轉擊敗來犯的鵜鶘，拿下3連勝。
這場比賽與其說是防守大戰，倒不如說是一場爛仗，兩隊的投籃命中率奇差無比，尤其是鵜鶘更是低至36.4%，騎士的三分球31投6中，投籃命中率也只有19.4%，雙方的籃框似乎都加了蓋子，怎麼投都投不進。
詹姆斯21投9中，三分球出手4次全部落空，但他在第四節成為騎士能夠後來居上的勝利關鍵，26分、7籃板、6助攻，洛夫12分、11籃板，佛萊14分，理查傑佛生12分、12籃板，費爾德12分。
鵜鶘4連勝止步，安東尼戴維斯20分、17籃板，希爾德20分，兩人包辦了全隊近五成得分，哈勒戴11分、13籃板。
(中時電子報)
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