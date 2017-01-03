海關電腦系統當機 全美機場大延誤
美國當地時間周一晚上，因海關的電腦系統當機，導致機場處理旅客資料的速度變慢，全美各地許多機場都出現旅客大排長龍、延遲30分鐘到兩小時不等的情況。
根據CNN報導，美國海關及邊境保衛局官員因當機，被迫採取其他方法來檢查外籍旅客的資料，海關則是忙於修復這起處理系統暫時性當機的問題。
邁阿密國際機場因這起事件，周一晚間6點起有超過30架班機受到影響。紐華克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)出現輕微的延誤，約翰‧甘迺迪國際機場則出現約90分鐘的延誤。哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)的系統問題也持續了大約90分鐘。
許多行程受影響的旅客紛紛在社群網路上抱怨，剛從倫敦度假回國的民眾Jennifer Powers-Johnson飛抵鹽湖城國際機場後，剛好碰上這起當機事件。她說要不是親戚傳簡訊告訴她，她也不會知道發生了當機。她和其他旅客還因為機場太小，被工作人員安置在其他地方等待。從奈及利亞出發抵達舊金山國際機場的大學生Chinedu Elendu一開始也不知道發生了當機，機場也沒有解釋為何延誤，但他聽到其他人在談論全國性電腦問題，所有旅客、不管他們拿甚麼護照都受到影響。
(中時電子報)
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