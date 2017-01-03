台歐BIA 外交部：處籌備階段

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外交部今天表示，關於台灣與歐盟洽簽雙邊投資協議（BIA），目前雙方正在進行籌備與盤點工作，相信會很順利。

歐盟執委會在2015年發佈新的歐盟貿易投資政策策略，歐盟將與香港與台灣展開投資談判，經過1年多時間，外交部歐洲司長高安今天上午在例行記者會做上述表示。

高安指出，台灣與歐盟雙方對簽署BIA都有很正面的意願，大家非常積極推動這項工作，現在在準備階段，相信會很順利籌備，各自正在密集做籌備與盤點。

台歐盟經貿對話會議去年11月落幕，經濟部會後對外表示，會中台灣方面呼籲歐方支持台歐盟儘速洽簽BIA，為台歐企業創造更有利的經貿投資環境，歐方則表達「知道了」。1060103

(中央社)