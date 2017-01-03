網球》「喬帥」慢熱 新賽季首勝捏把冷汗

喬柯維奇拿下新賽季首勝。(美聯社資料照)

前世界球王喬柯維奇，杜哈卡達公開賽（Qatar Open）迎接新賽季，不過首戰開賽令人捏把冷汗，面對世界排名第63的德國選手史特魯夫(Jan-Lennard Struff)，慢熱的「喬帥」一度陷入0比4落後，不過最終仍7比6(1)、6比3奪首勝。

「我想我需要多一點時間熱機。」世界第2喬柯維奇賽後自己也這麼說，「新賽季第一戰，你永遠無法預測會如何起頭。我的腳步欠缺變化，史特魯夫進攻也很強勢，無論是他的發球還是底線抽球。」

喬柯維奇首盤就連被破2個發球局，第5局保發後才掀起逆轉攻勢，搶7開局連下5分，7比1拿下關鍵局保住首盤，次盤再沒有給對手機會，發球局全保守住勝利。

即便一度被逼到0比4，「喬帥」仍保持冷靜，「我相信我能找回節奏，也開始熟悉他的發球。」喬帥坦言他應該要有更好表現，「但這是年度第一戰，要馬上返回巔峰是不可能的，我相信這是必要的過程。」喬柯維奇次輪將迎戰阿根廷好手澤巴洛斯（Horacio Zeballos）。

(中時電子報)