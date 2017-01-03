財劃法未修 朱立倫：新北6年少9百億

地方財政窘迫盼速修財劃法，新北市長朱立倫今天在市政會議表示，財劃法遲未修正通過，新北市每年短少150億元稅收，升格6年等於減少900億元，造成財政困窘，希望相關單位加快修法速度，新北市承擔了直轄市許多的責任，也該有相對資源挹注。

朱立倫指出，原來按照中央規劃，新北市升格後，每年可增加150億，但財劃法至今沒有通過，6年來新北市等於少了900億，現在已經進入第7年，新北市有許多重大建設政在進行，不能再等。

朱立倫說，日前有立委提出至少先用臨時財源，把貨物稅跟所得稅的5%提撥出來，大概500億，給這些新升格的直轄市及其他縣市，甚至保障離島基本財源，是一個很好的一個策略，雖不能達到原來每年150億目標，但至少可以解短期燃眉之急。

(中時)