芝城犯罪創新高 川普：市長不行讓我們來！

2016跨年夜，芝加哥數百名民眾扛著寫有遭殺害罹難者姓名的木製十字架上街，表達對政府與犯罪率高漲的不滿。（圖/美聯社）

美國五大湖地區知名都會芝加哥，近日來被美國多家媒體報導，該城去年度（2016）犯罪率創新高，全年因槍擊案受害人數突破4千人、兇殺與槍殺案高達762件，創下過去20年間最糟糕的殺人案發生率。讓2週後即將就職總統的川普（Donald Trump）忍不住在推特上發火表示，「如果他（芝加哥市長）不行，那他就應該立刻請求聯邦政府的協助！」

據美國廣播電視新聞網（ABC news）報導，美國各大都會去年的兇殺案統計，芝加哥創下20年來新高的數量引起各方媒體關注。在紐約和洛杉磯的犯罪率皆下滑的時候，芝城全年因槍擊案受害者竟多達4,331人、兇殺案高達762件，比去年496件足足爆增將近一倍之多。美國國土安全部（Department of Homeland Security）的專家柯文（John Cohen）表示，「犯罪率在芝加哥是急劇地呈現失控上升狀態。」他認為主因有三：一、（芝城）有愈來愈多的幫派與暴力分子，二、日益增加的黑槍讓犯罪分子能輕易取得使用，三、網路與媒體造成執法人員的無形壓力，讓第一線的警員因擔心再次上新聞丟飯碗而無法有效執行公權力。

2016跨年夜，芝加哥數百名民眾扛著寫有遭殺害罹難者姓名的木製十字架上街，表達對政府與犯罪率高漲的不滿。（圖/美聯社）

川普在推特重批芝加哥市長，如無法解決犯罪問題，應盡早向聯邦求援！（圖/川普推特）

去年聖誕節假期，在芝加哥就曾發生12人遭槍殺的慘劇，超過9成的死者都有犯罪前科與幫派背景。面對愈來愈嚴重的犯罪率，芝加哥警局主管強森（Eddie Johnson）告訴美聯社（AP），「警方未來會加強巡邏，但公權力不彰並非造成犯罪率飆升的最主要因素，最重要是黑槍與幫派。光是去年就有8千把槍枝重新流回市面，形成警方的潛在危機。」強森亦表示，芝加哥是知名的美國黑幫發源地之一，尤其在城市的南邊與西邊區域，更是多年來幫派盤據之地。

對於自家周圍兇殺案頻傳的怒火，終於在去年跨年夜爆發，數百名芝加哥民眾扛著寫有因兇殺與槍殺案罹難者姓名的木製十字架，上街遊行並表達抗議。遊行隊伍中包含哀痛的受害者父母與親屬，以及家中有幼年孩童的家長，他們共同的心願都希望能盡早終結這些悲劇。即將就職總統的川普也在推特上寫下，「如果他（芝加哥市長）不行，那他就應該立刻請求聯邦政府的協助！」但芝加哥與許多美國城市一樣，有著槍枝、種族、警民、經濟等太多問題需要解決，欲降低犯罪率恐將是漫漫長路。

(中時電子報)