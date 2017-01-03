二備金遭批執行率低 柯文哲：有需要時才會用

台北市議會國民黨團今天批評，柯市府上任以來編列史上最高第二預備金，執行率不高，卻執意在106年度編列12.5億元，砍至8億已綽綽有餘。對此，台北市長柯文哲今天出席「Input計畫-單一陳情系統記者會」回應，二備金沒有執行率的問題，是有需要才會用到，而且有制定流程圖，其使用步驟經嚴格規定。

國民黨團指出，截至12月22日止，105年的二備金12.5億元，實際支用數只有3.6億，執行率28.9％。而關於106年度的第二預備金，柯文哲仍執意要編列12.5億元，因此將砍至8億元。

柯文哲說，感謝上帝，去年颱風狀況不嚴重，如果再遇到蘇迪勒或杜鵑颱風就會很慘。他強調，二備金沒有執行率的問題，是有需要才用到，這也是新的政治文化，過去二備金是隨便市長用，他則訂定流程圖，每個步驟都經嚴格規定。沒用完的部分就年底繳庫，這是好的政治信用，就算人家給你錢，也是該用才用，而不是亂花。

(中時)