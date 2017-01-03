台港議員論壇 黃國昌：中共勿反應過度

時代力量執行黨主席黃國昌今天表示，時代力量與香港立法會議員的論壇是正常民主政黨的交流，中共不需要反應過度，這凸顯專制極權的中共對民主的恐懼。

時代力量將在7、8兩日，邀請香港立法會議員朱凱迪、姚松炎、羅冠聰，以及香港眾志秘書長黃之鋒於台北松江101國際會議中心舉行台港議員論壇。

媒體報導，中共國台辦發言人安峰山日前在例行記者會上，針對論壇引用毛澤東的詞「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁」，指一小撮台獨勢力妄圖與港獨勾連來分裂國家是不可能得逞，最終只會落得頭破血流下場。

對此，黃國昌今天在立法院召開的時代力量黨團記者會中表示，在民主社會中，有共同價值的政黨進行交流很正常，對於這些正常民主政黨的交流，中共不需要反應過度，凸顯在21世紀中，本質上還是極權專制的中共對於民主的恐懼。

時代力量立委林昶佐指出，時代力量從去年就開始跟許多國家的政黨持續有交流，沒什麼道理不跟香港加深交流。對於香港人民近年來追求自由民主的努力，不只是台灣，其他國家也都支持。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，時代力量在立法院休會時，都會跟其他政黨進行交流，由於不能去香港，只好請香港朋友來台。他說，這是民主政黨間常態性的交流活動，盼各方冷靜看待，不希望在活動舉辦前橫生枝節。

對於在論壇中是否會觸及港獨或台獨等議題，黃國昌表示，針對香港追求民主，時代力量只有一個立場，就是尊重香港人民透過民主程序的選擇。這次論壇的主軸分別是民主深化與公平正義，但論壇也未設限議題，不清楚是否會有人提出相關議題。

徐永明則說，港獨與台獨的議題，都是國台辦不斷引起，他呼籲相關單位冷靜一點，這是常態的交流。1060103

(中央社)