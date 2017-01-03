美媒估 林書豪至少缺席2週

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美國媒體「Newsday」今天報導，本季二度受傷的美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪預計下週隨隊前往多倫多暴龍隊主場，代表林書豪至少缺席2週。

林書豪去年11月初曾因左大腿拉傷缺席17場比賽，台北時間去年12月27日對上前東家夏洛特黃蜂隊時，再度受傷。

「Newsday（紐約新聞日報）」報導，林書豪上次受傷有跟著球隊，但他說，接下來會不會跟著籃網到印第安納溜馬隊主場，現在說還太早，期待出征多倫多時加入球隊。

林書豪表示，受傷已過1週，現在能投籃，「真的令人感到鼓舞」。1060103

(中央社)