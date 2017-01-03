陸財新PMI為51.9 近4年新高

中國大陸2016年12月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）今天公布，為51.9%，較11月上升1個百分點，創下2013年1月以來新高，顯示去年底製造業擴張加快。

財新傳媒和研究公司Markit公布的12月PMI優於預期。

綜合財新網及華爾街見聞報導，財新智庫莫尼塔研究首席經濟學家鐘正生表示，12月中國大陸經濟繼續好轉，多個分項指數表現樂觀，不過，補庫存和物價上漲能否延續有不確定性，經濟穩定是否穩固還有待觀察。

分項數據中，去年12月的產出和新訂單指數均創多年來新高，其中產出指數從上月的52.7升至53.7，創下2011年1月以來新高；新訂單指數是2014年7月以來新高。內需改善是帶動新業務成長的主要動力。

分析指出，通膨壓力仍然顯著。2016年12月，投入品平均價格創下2011年3月以來最顯著漲幅。產出價格也大幅上升，但升幅較11月創下的69個月最高紀錄微幅放緩。

在大陸官方已發布的2016年12月製造業PMI 51.4，則是較11月高點小幅下降0.3個百分點，保持在擴張區間，但仍是年內次高。1060103

(中央社)