痛失老母 醫師連兩年誹謗台大醫判刑5月

曾在醫學中心服務的沈姓醫師，4年多前因老母親腹瀉等症狀，住進台大醫院加護病房後不治，事後長達2年多的時間，連續在臉書PO文痛批台大加護病房郭姓醫師等，「將母親騙進加護病房、故意違法使用高劑量制藥品、猶如角頭老大虐殺母親」等言論。案經郭耐兩年多終提告，台北地院審理認為，沈散布不實言論，貶損他人名譽，依誹謗罪判他有期徒刑5月，可易科罰金。

2012年12月3日，沈姓醫師89歲的母親因腹瀉、呼吸困難被緊急送往台大醫院急診室救治，隔天轉進加護病房，住院23天後，因腸阻塞、腹腔感染而不治。

本身曾在醫學中心小兒科服務過的沈某，質疑台大治療不當，從2013年4月至2015年7月，長達2年多時間在臉書PO文，指控他母親的郭姓主治醫師等人「仇視外省人」等，另稱郭等人為了賺取健保業績強灌藥品，事後湮滅證據，「像角頭老大虐殺母親」等。

郭姓醫師原本不予理會，但因不堪其擾，認為嚴重影響醫院聲譽，及個人教學，因此對沈提出誹謗告訴。

北院審理時，沈否認犯行，辯稱是基於專業就公共議題發表意見。法官審理認為，台大醫院的治療沒有失當，審酌沈本身是醫生，在發生醫療糾紛後輕率上網散布貶損同行醫生名譽的言論，惡性不輕，但考量他因喪失至親悲憤發文，依誹謗罪判刑5月，可易科罰金15萬。

(中時)