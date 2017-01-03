菲新任駐中大使：杜特蒂戰略重心由美轉向中國

菲律賓總統去年10月訪問中國，大幅改善與中國的關係。圖為杜特蒂(前右)訪中時由中國國家主席習近平(前左)陪同檢閱儀隊。(圖／新華社）

菲律賓總統杜特蒂上任後大力掃蕩犯罪，夜間執行宵禁時，所有在外遊蕩的醉酒民眾與沒穿上衣的男人，全部都被帶往警局盤查。圖中是馬尼拉軍警執行宵禁行動。（圖／美聯社）

即將前往北京赴任的菲律賓新任駐中國大使表示，菲律賓正在尋求戰略重心將從傳統盟友美國轉向中國，因為「中國不會對你的內政說三道四」。

據法新社報導，菲律賓一向是美國在亞洲極為重要的盟友，不過去年6月以來，美國多次批評菲國總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)以激烈手段掃蕩犯罪可能違反人權，杜特蒂對美國的批評反唇相譏，雙方關係陷入僵局。雖然菲國與中國在南海主權議題上有衝突，但是因與美國關係惡化，中國卻因而成為菲國戰略轉向的主要目標。

菲國新任駐中國大使羅馬那(Jose Chito Sta. Romana)說，「這代表了我國外交政策的戰略轉變。我們不是要放棄與美國的同盟關係，只是要推動對中國關係的正常化。」

對於與中國合作開發南海爭議地區自然資源，羅馬那稱，馬尼拉持開放態度。

羅馬那說，「中國曾把菲視作美國地緣政治的爪牙。現在他們把我們當作友好鄰國。這一切都是因為華盛頓批評菲律賓打擊犯罪行動才產生的。根本問題在美國對杜特蒂說教，杜特蒂認為掃蕩犯罪是內政，而中國人不會對你的內政說三道四。」

(中時電子報)