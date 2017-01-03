民進黨臉書活動送「自冉」春聯？發言人尷尬
民進黨發言人群今天上午舉行記者會公佈「2016我們一起完成的事」臉書互動介面，民眾可在兩個時段提問經濟與勞工問題，並在下午與晚上公布答案，每題首位答對的網友將可獲得蔡英文主席致贈的新春小物。媒體追問，新春小物是不是寫著「自自冉冉」的總統府春聯，發言人群一陣尷尬。
今天是元旦假期後首日上班日，民進黨發言人群加入兩位七年級生力軍，文宣部副主任張志豪及民主學院主任吳沛憶也一起亮相，讓發言人群增加到7名。
張志豪與吳沛憶分別為1981年生與1987年生，媒體關切，新增2位年輕世代發言人，外傳主要是為了2018年議員選戰？兩位是否有意參選？
張志豪表示，他除了兼任發言人外也是黨務主管，2017年很多黨務工作還在推動當中，現在說這個還太早。吳沛憶則說，2016年整個民進黨才打完大選，現在全黨上下全力投入執政工作，現階段她兼任發言人，最重要的任務是和發言人團隊一起，協助政府進行社會溝通工作。
一旁的資深發言人之一阮昭雄原本想協助打圓場，趕緊說，「我來補充一下」；不料另一位發言人王閔生反虧「阮昭雄你要參選嗎？」，阮昭雄立即接招回應「柯文哲的民調如果繼續掉的話…」。
今天記者會也公佈「2016我們一起完成的事」臉書互動介面，內容主要是過去一段時間彙整人民較關心的經濟與勞動權益政策各20項，以一問一答的方式於2016年耶誕節後於民進黨官方臉書啓動，並在每天上午10點為經濟議題、下午5點則是勞工議題提問；下午1點及晚上8點分別公布經濟及勞工問題的答案，活動至1月5日止。希望以一問一答的方式增加與網友互動。
(中時)
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