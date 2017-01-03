新竹大遠百率先全台開賣福袋 最大獎汽車
農曆春節將屆，新竹大遠百率先全台百貨業自即日起開賣新春福袋，最大獎市值60.8萬元福特FIESTA時尚型1.5L汽車。
新竹大遠百表示，福袋預購深受消費者喜愛，不需要漏夜排隊就有機會抽中汽車等大獎，如今邁向第5年，即日起至1月27日農曆除夕持HAPPY GO卡及全館單筆消費滿888元的同卡號發票，就能用2,000元預購福袋，袋袋均有超過2,000元的實用小家電，限量1,200份。
新竹大遠百說，至1月8日還有Pepper機器人在6樓客服中心向民眾說明福袋預購資訊。
(工商)
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