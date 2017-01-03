指定古蹟擺爛 柯文哲：應通盤檢討
文資團體質疑台銀和台北市文化局疏於把關，讓文化景觀陽明山美軍宿舍群失色，台北市長柯文哲今天出席「Input計畫-單一陳情系統記者會」後回應，現在的狀況是，古蹟被指定後，國家不負責任，而是財產所有權人要負責處理，這是大問題，需要配套措施。
媒體報導陽明山美軍宿舍群所有權人台灣銀行釋出房舍招租，吸引業者進駐開店，但有業者把紅磚外牆漆成鮮紅色、用柵欄取代灌木叢圍牆，還要求增闢停車場，導致文資團體質疑台銀和北市文化局疏於把關。
柯文哲表示，陽明山美軍宿舍群是台銀的財產，北市府將其指定為古蹟，但保存責任由台銀負責，如果注重社會責任的企業，也許願意花錢處理，但有的則是擺爛，畢竟不能改建有不能賣，坦白說這是大問題，需要配套措施。
他說，現在的狀況是，「指定你家是古蹟」後就沒有了，剩下的是財產所有權人要處理，因此，指定古蹟後是國家的責任還是財產所有權人的？應通盤檢討，北市已有太多案例。
(中時)
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