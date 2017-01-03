北市幸安國小機車起火 千名師生疏散

台北市消防局3日上午10時25分獲報台北市幸安國小教師機車格內的機車起火燃燒，校方緊急疏散1522名師生，幸無人傷亡。中央社記者裴禎攝 106年1月3日

台北市消防局今天上午10時25分獲報台北市幸安國小教師機車格內的機車起火燃燒，校方緊急疏散1522名師生，幸無人傷亡。

台北市消防局表示，獲報到場時，發現火勢不小，且延燒多台機車，還好火勢迅速就被撲滅，沒有造成人員傷亡。

幸安國小校長陳順和表示，今天上午教師機車停車格內的機車冒出濃煙，趕緊通知消防局，由於機車格在圍牆邊，濃煙會影響到教室上課；因此，趕緊把學生疏散到操場，約10分鐘左右撲滅火勢，現場沒有看到汽油彈等物品，詳細起火原因，仍需相關單位進一步釐清，校方也不清楚。1060103

(中央社)