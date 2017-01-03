多倫多僑界慶祝106年元旦升旗典禮
由加拿大安省中華總會館主辦的多倫多全僑各界慶祝中華民國106年元旦升旗典禮，1日上午在中華總會館前廣場舉行。
多倫多地區僑務榮譽職人員、僑社各界人士及僑團代表，近200人參加升旗典禮。許多人佩戴國旗圍巾，不畏嚴寒、熱烈高唱中華民國國歌與國旗歌。
駐多倫多台北經濟文化辦事處處長徐詠梅，率領副處長洪松暉等全體駐外人員參加。
徐詠梅在致詞時，特別感謝主辦單位盡心盡力籌備升旗典禮活動，她同時也向現場來賓說明總統蔡英文在年終談話中，表達政府將全力提振經濟、持續各項重大改革，因應變動的國際局勢並維持和平穩定情勢，也將嚴肅面對分歧性議題。
台北文化中心主任李叔玲則代表僑委會委員長吳新興問候鄉親，期盼在新的一年，僑胞能夠支持僑委會推出的「搭橋計畫」等各項新措施。
升旗典禮結束之後，安省中華總會館還舉行了切蛋糕慶祝儀式，慶祝2017年元旦，並祝中華民國國運昌隆。1060103
(中央社)
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