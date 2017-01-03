藍最新民調：對國民黨認同度有提升

國民黨今天公布最新民調，在6個評估政黨形象上，國民黨的印象分數皆有提升，民進黨各面向持續下滑。與上波民調相比，國民黨支持度上升6.9個百分點，民進黨下降0.5個百分點。

中國國民黨文傳會副主委胡文琦、唐德明上午公布國內主要政黨最新支持度調查及趨勢分析。調查6面向包括重視民意、推動改革、重視勞工權益、幫助青年發展未來、清廉、立委表現。

胡文琦說，台灣民眾對國民黨在各面向的印象分數皆有所提升，其中提升最高的面向為立委表現及重視勞工權益，而民進黨則在各面向印象持續下滑，國民黨的「淨評價」在本次調查中有全面性的提升。

根據民調，政黨認同方面，目前國民黨的支持度為29.9%，民進黨支持度為26.3%，時代力量為10.1%，親民黨為3.1%，政黨中立為23.6%，無反應6.5%，胡文琦分析，造成此一情形的原因，主要應是深藍及淺藍對國民黨近來表現的肯定。

民調指出，對民進黨近來表現不滿意達68.9%，滿意有23.4%；對國民黨不滿意60.3%、滿意28%；民進黨執政，整體表現和國民黨相比，認為比較差的有31%，差不多41%、比較好的24.3%。

胡文琦說，與105年10月的民調相比，國民黨的支持度相較上波政黨形象上升了6.9個百分點，民進黨支持度則下降0.5個百分點；親民黨下降1.9個百分點，時力下降0.8個百分點，調查結果顯示，近2個多月來，台灣民眾對國民黨的認同度確實有明顯上升趨勢。

這份民調委由趨勢民意調查股份有限公司執行，對象為年齡20歲以上的民眾，調查時間為105年12月27日至12月29日，每天晚上6時到10時進行電話民調，成功樣本數1071份，在95%信心水準下，誤差在正負3個百分點以內。1060103

(中央社)