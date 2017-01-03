灌前女友殺蟲劑 男和解獲緩刑3年確定
彭姓男子不滿前女友不願復合，強灌女方殺蟲劑，並持利剪刺傷女方。最高法院今考量彭姓男子達成和解已付新台幣40萬元給女方，超過60歲，宣告緩刑3年、須再付30萬元全案確定。
判決指出，彭姓男子與被害的葉姓女子原為男女朋友，因感情糾紛而分手，彭姓男子想復合，民國102年8月間開車前往女友住處前等待，見女方出門牽機車上班，立即上前表達希望復合遭拒，竟拿殺蟲劑強灌女方喝下，恫稱「殺死你」、「刺死你」等語，並持剪刀刺傷女方手部，再強拖女方上車。
葉姓女子在車上奮力掙脫，導致彭姓男子無法順利駕車，而撞上路邊電線杆，彭姓男子為儘速離開現場，偷拿女方機車鑰匙，騎機車離去。
台灣高等法院審理期間，彭姓男子支付40萬元給女方；法官考量彭姓男子已60多歲，如令入監服刑也已無教化之意，依傷害罪判彭男8月徒刑，強制等罪判6月，得易科罰金，宣告緩刑3年，緩刑期間，應再給女方30萬元。全案經上訴，最高法院今天駁回上訴，全案確定。1060103
(中央社)
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