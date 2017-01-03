多明尼加連續3年經濟成長冠拉美
根據官方統計，2016年多明尼加的經濟成長率可望達到6.5%，這已是連續3年多明尼加達到拉丁美洲暨加勒比海各國中最高的經濟成長率。
世界銀行（World Bank）在一份報告中指出，儘管多明尼加經濟成長高、總體經濟情勢穩定，但全國人口中仍有22%以上的人處於赤貧狀態。
根據多明尼加中央銀行公布的各項統計數據，去年前11個月，訪問多明尼加的外國觀光客總數已達535萬2501人，比2015年同期成長了 6.7%。
央行在這份「2016年1至11月多明尼加經濟報告」中指出，截至11月，多國的經濟已成長6.9%。
根據報告，多明尼加去年前11個月成長幅度最快的是礦業，成長率22.3%，其他依次是建築業 (12.2%)、農漁業(10.6%)、金融業(10.5%)、衛生醫療業 (8.5%)、其他服務活動(6.9%)、貿易(6.7%)、演藝業(6.3%)、旅館酒吧和餐飲業 (5.8%)、運輸業 (5.4%)以及本地製造業(5.1%)。
央行總裁巴爾德斯（Hector Valdez Albizu）也宣布，多明尼加的僑匯和海外投資也呈現穩健成長，他預估去年全年多國可收到約51億美元的僑匯和24億9000萬美元的外資。
整體而言，他估計多明尼加在2016年創造的外匯總額將可超過240億美元。 1060103
(中央社)
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