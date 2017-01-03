幸安國小遭縱火 校方排除汽油彈攻擊

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台北市幸安國小的機車棚今天上午10時31分火警，所幸警消即時撲滅無人員傷亡。不過，台北市政府已發通知，幸安國小校外機車棚遭縱火事件，台北市副市長陳景峻將趕往了解狀況。

外傳遭丟汽油彈，台北市政府教育局說，初步檢視現場後已排除遭汽油彈攻擊，但確切肇因仍待警消進一步釐清。1060103

(中央社)