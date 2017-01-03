泰車禍25死 警：駕駛打盹跨越中線

泰國昨天下午發生1起近年來死傷最嚴重的車禍，兩車對撞起火，共造成25人死亡和兩人受傷。警方初步調查顯示，是載客的司機打瞌睡，導致小巴士跨越中線撞上對向的卡車。

「泰叻報」報導，這起引發泰國社會震驚的新年假期重大車禍令人唏噓。泰國警方指出，車禍的地點是春武里路段，單向有4個車道，中間由綠帶分隔，初步調查是小巴士跨越中間分隔島衝到對向車道、撞上疾駛的貨卡（PICKUP），引發大火。

由於車禍發生在下午2時半左右，警方研判可能是小巴士司機精神不濟所致。

肇事兩車各有1人獲救，警方正詢問倖存者，試圖還原車禍發生的過程。

泰國台商指出，泰國幅員遼闊，長途駕駛的情況非常多，很容易出現精神不濟情況，但火車速度慢又經常誤點，載客小巴士機動性高，是泰國人常利用的交通工具，像過去在曼谷勝利紀念碑附近（現已搬遷）的小巴士就受到許多觀光客歡迎，可以到達曼谷周遭的旅遊景點。

以這次發生事故的小巴士來說，從東部尖竹汶省到曼谷大約250公里，車程約需3.5小時，若遇到塞車要超過4小時，並不算遠，但若是司機未有足夠休息就很容易發生意外，加上客運業者所提供的保險賠償只有30萬泰銖，所以旅客要記得購買旅遊平安險保障自身權益。1060103

(中央社)