總統府春聯爭議 國民黨籲總統道歉重印
中國國民黨文傳會副主委唐德明今天說，總統府春聯引發爭議，「自自由由」搞成「自自冉冉」，難道家長和老師也要學總統府硬拗嗎？呼籲總統蔡英文跟全國人民道歉，並收回重印。
唐德明說，這原本只是一件小事，畢竟吃燒餅哪有不掉芝麻，誤植更正就好。但如果錯了不認還硬拗，問題就嚴重了，總統府硬拗更是國家之大事。
唐德明說，過年時，大家都把這個春聯貼在門上，小學生抬頭問「自自冉冉」是什麼意思，家長和老師要怎麼回答？難道也要學總統府硬拗嗎？教育部是不是還要在教育部辭典裡新增「自自冉冉」的新解？
唐德明指出，挺蔡總統的民眾說，不在乎春聯寫錯字，但總統府不可以不在乎。他呼籲蔡總統必須收回重印，並跟全國人民說聲抱歉，才是負責任、有擔當的國家元首。
唐德明說，否則民眾把錯字春聯貼在家門上，不但達不到推廣台灣文學的目的，還羞辱了賴和，這是總統府希望看到的狀況嗎？1060103
(中央社)
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