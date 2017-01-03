台中1男子派出所旁自焚身亡

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台中市一名男子今天凌晨2時許在第二警分局永興派出旁警用機車停車格自焚，雖然員警緊急滅火搶救仍當場死亡，且波及多輛機車。

台中市警察局第二分局指出，這名男子於凌晨2時7分許，手提大型塑膠桶以步行方式至永興派出所旁警用機車停車格處，取出1瓶約500cc易燃溶劑，將液體倒在身上，並點火自焚，因痛苦喊叫聲及火光，驚動永興派出所員警，員警發現火勢，立即持滅火器撲滅火勢，並立即通知救護車抵達現場搶救，但自焚者已無生命跡象。

警方經勘查後表示，現場遺留大型塑膠桶，桶內有空信封封面書寫「國民黨不倒，台灣不會好」、參茸酒半瓶、雨鞋及裝有自焚用易燃溶劑塑膠瓶1瓶。

對於死者身分，警方追查指出，死者為61歲的廖姓男子，平時擔任油漆工，去年4月間騎機車違規遭警方開罰單，廖男當時不服拒收還騎車作勢要衝撞警察，再被警方依妨害公務罪嫌移送法辦，最近還因此案件遭通緝，懷疑因此想不開而採取自焚，警方將報請台中地檢署檢察官實施相驗，釐清確切死因。

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(中央社)