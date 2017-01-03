滿滿的大平台 北市陳情單一系統啟動
台北市政府今天召開「Input計畫─單一陳情系統」宣傳記者會，由市長柯文哲示範操作流程，柯指出，建立此平台後，從不同管道陳情的案件都會進入到共同資料庫，藉此提升察覺城市問題的速度，過去市民抱怨問題，到市府知道已經過了很久，平台建立後將定期檢討，對管考也更方便。
北市府指出，建置「市長信箱」及「單一申訴系統」運作至今已逾10年，為實現柯文哲競選時「fix TPE」即時問題回報及打造友善台北的政見，整合市民陳情管道，加速行政處理流程，自2015年開始，便責由台北市資訊局及研考會著手規劃新一代處理平台，並於去年11月1日正式啟動。
(中時)
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