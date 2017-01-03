NBA》哈登連3戰大三元 火箭升空奪5連勝

哈登連三場大三元演出，助火箭逆轉擊敗巫師，拿下5連勝。(美聯社)

即便全場24投中6，投籃命中率只有25%，但「大鬍子」哈登就是有辦法幫助球隊贏球，他在3日再次繳出23分、10籃板、10助攻，連續3戰有「大三元」演出，火箭101比91擊敗巫師，輕鬆拿下5連勝。

此役恰好是上周東西區最佳球員的對決戲碼，哈登除了投籃命中率以及失誤較多之外，不論是得分或是籃板都比沃爾來得出色，尤其是第三節的37比17攻勢，一舉扭轉了首節落後15分的劣勢，最終以10分之差拿下本季第27勝。

火箭此役除了哈登外，替補的艾瑞克古登更是異軍突起，全場18投11中，其中包含了6顆三分球，發燙的手感讓來犯的巫師猶如芒刺在背，一支一支的冷箭打得華盛頓軍團疲於奔命，他攻下了兩隊最高31分；哈瑞爾貢獻14分、9籃板，阿里查10分。

挾著3連勝氣勢來到休士頓的巫師，白白浪費首節的大好領先優勢，第三節守不住哈登以及艾瑞克古登，成為整場比賽勝負關鍵，畢爾27分，沃爾18分、12籃板，葛泰13分、14籃板，馬基夫莫里斯12分、8籃板。

(中時電子報)