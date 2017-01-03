林全稱髮夾彎何妨？江啟臣：繞路不要迷路

行政院長林全接受本報專訪時表示，政策在形成過程中，難免調整，有「髮夾彎」又何妨。國民黨團書記長江啟臣今天表示，林全怎麼繞路沒關係，不要迷路就好，但是繞來繞去增加民眾非常多困擾，讓民眾對政府沒信心，才是對台灣最大傷害。

江啟臣表示，民進黨執政後還在討好選票，政策搖擺過程浪費很多時間跟資源，讓民眾對政府信任度支持度下降、對執政沒信心，「今天這樣彎，明天那樣彎，讓配合你的民眾無所適從。」

江啟臣也指出，林全內閣對政策的不穩定性，造成民眾對未來不能預期，讓投資卻步，經濟、股市不能活絡，「林全可以把髮夾彎硬凹說是要達到目的，但是他忘了連帶太多副作用，在民眾心裡造成很大懷疑。」

(中時)