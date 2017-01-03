減少飛機盤旋等待 民航局推颱風作業新制

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去年9月梅姬颱風侵台，長榮航空仍有10多架飛機在桃園機場上空盤旋，招致檢討。民航局與業者協商後，上周頒布颱風、大雷雨及暴雨作業新制，強化桃機與各航空公司聯合平台功能，包括協調空橋、停機坪數量，航空公司也要即時通報機隊場站、天氣狀況，以求即時取消航班或轉降，減少旅客在空中盤旋、等待時間。

民航局標準組組長林俊良說明，新制要求桃機與航空公司共組的平台，掌握可用空橋、停機坪數量後，應協調公平分配，「以往因為設備數量有限，業者又不想轉降其他機場，增加旅客空中等待時間，如此協調可確保各業者都有降落機會。」

林俊良解釋，為安全考量，若風速過大，就會將銜接航廈與飛機的空橋「綁橋」固定，便無法繼續作業；另外，配合停機坪運作的拖車、行李車等，考量工作人員安全也會停開。因此，異常天候可運作的空橋、停機坪有限。

另外，林俊良指出，塔台的ATIS系統（終端資料自動廣播服務），目前每20分鐘至30分鐘，會通報機隊跑道是否「contaminated（亦即污染，航空術語，指判斷跑道積水、積雪情形）」，新制改為機師降落前，應主動詢問塔台狀況。

林俊良說明，航空公司也要將天氣、空橋、停機坪數量等平台資訊，即時通知機隊，「才能即時取消航班，或即早通知機隊轉降。」

新制也要求，航空公司颱風天原選定2處備降機場，1處必須選在更遠的地方，在颱風影響範圍外，避免如梅姬颱風從中部穿越台灣，影響範圍涵蓋全台及離島機場。林俊良舉例，「比方說琉球那霸機場、香港赤臘角機場、福岡機場、馬尼拉機場等。」

林俊良強調，已將新制正式發函給長榮、華航、遠航等國籍航空公司，未來將持續稽查航空公司是否將新制落實到標準作業程序。

(中時)