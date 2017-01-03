遭瓦斯機燒傷 廚師告業者設計瑕疵判賠

開清粥小菜自助餐廳的陳姓廚師，前年接受推銷在餐廳廚房裝新型瓦斯機，因瓦斯機需使用專用的補充液，卻在使用時產生3秒的火團，導致腿部2級燒傷。陳認為瓦斯機及補充液設計不當，向瓦斯機公司劉姓總經理求償。台北地方法院審理認為，業者在設計瓦斯機等設備時，疏未注意補充液洩漏與微小火花導致引燃的危險，產品的設計有安全性瑕疵，判陳得賠30萬元。本案可上訴。

陳男主張，依中華工商研究院的鑑定研究報告書，他買進的瓦斯機和補充液，沒有現代科技或專業水準可合理期待安全性，也沒警告標示及緊急處理危險方法，劉姓總經理負責產品設計、研發和製造，應承擔設計不當過失所造成的損害賠償。

劉某雖未到庭，但以書面具狀表示，若發生事故並爆炸、大火燃燒整個廚房，現場理應滿目瘡痍、凌亂不堪，但公司派人查看，卻見廚房整齊，廚具與瓦斯機和補充液都正常，外觀看不出有發生過爆炸，且當天陳也沒向消防局報案，情況有違常理。

法官認為，劉在設計本案瓦斯機、補充液及盛裝補充液的燃料桶時，本注意引燃的危險，但卻疏未注意，產品設計有安全性的瑕疪，依陳男前年5月4日到聯合醫院和平院區的急診病歷，可認定他的傷勢，確實是因補充液設計不當造成，劉應負侵權損害賠償責任。

(中時)