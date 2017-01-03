綠指杯葛總預算案 藍：亂扣帽子
國民黨立院黨團書記長江啟臣今天說，立法院臨時會還沒召開，民進黨立院黨團總召柯建銘就說國民黨要杯葛是亂扣帽子。柯建銘說，國民黨團提4000案，要怎麼協商？怎麼表決？
江啟臣上午與國民黨立法院黨團首席副書記長王育敏、副書記長林為洲、立委林德福等人共同召開記者會。
江啟臣說，立法院這個會期是預算會期，執政的民進黨沒有把預算審查放在優先，雖然有席次上的優勢，卻占用很多委員會時間，安排爭議性法案，造成會期延宕。
他說，8個委員會的預算審查非常認真，國民黨監督政府、為民眾看緊荷包，都用理性嚴謹的態度審查，無奈太多爭議性法案造成議程壓縮，總預算案也無法完成審查。
他說，臨時會應該處理重大、急迫性的法案、預算案，總預算案符合召開臨時會的要件，但遺憾柯建銘在未召開臨時會前，就對國民黨扣帽子，說國民黨要杯葛，這不是執政黨該有的態度與高度。
江啟臣說，柯建銘是不是因為壓力過大，總預算案沒過，搞不好總召地位不保，但沒有必要臨時會還沒有召開就先扣帽子、栽贓。
他說，過去幾年的總預算提案，也有2000多案至3600案不等，關鍵在於預算有沒有仔細審查，執政黨有心胸、氣度，立法院職責不是為行政院捍衛預算，立委的職責只能監督與刪減預算。
江啟臣說，「不讓你審查，才叫做杯葛，如果連提案都叫杯葛，那立法院關掉算了」。
柯建銘說，國民黨團提了4000多個案子，這要怎麼協商？怎麼表決？
他表示，過去提案不會這麼多，到表決大約只會剩下20多案，現在4000案光協商都有困難，更不要說表決。
柯建銘說，難道105年國營事業預算到年底的倒數第2天才通過，總預算案可以這樣做嗎？1060103
(中央社)
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