2度受傷 林書豪打破沉默 挫折人生難免

美國NBA布魯克林籃網的林書豪2度受傷，繼日前臉書抒發感言後，今天打破沉默提及，遭遇挫折是人生在所難免，端視如何應對，這次受傷沒上次嚴重，復原情形也較快速。

2017年伊始，籃網今晚主場首役出戰來訪的猶他爵士，去年底再度受傷的林書豪掛免戰牌，籃網對他復出並無時間表，總教練艾特金森（Kenny Atkinson）也不評論交易豪小子的傳聞。

不過籃網賽前臨時安排林書豪面對媒體，談談目前復原情形。豪小子說，若以時間表來說，很難預測何時可以再回到場上，同樣是肌腱受傷，一樣接受檢測、評估，同樣步驟，看看受傷程度如何。

媒體詢問可否說與上次部位不同就是好現象？林書豪強調，「當然可以這樣說」，目前一切按進度復健中，情況確實比上次好，「很令人鼓舞」。

談及最近最想完成之事，林書豪停頓一下說，每天都有變化，毫無疑問地，讓左大腿完全康復最重要。看起來復健及復原情形都比上次好。現在已可投籃，上次受傷後一時間內還無法投籃。

問及再度受傷心理感受，林書豪說，就是設法讓自己「冷靜下來」。前兩晚不太能休息，想到所有復健程序又要重新來一次，就很頭疼。

他接著指出，「這是很難的事，那晚受傷後很沮喪、懊惱，也不想講話，整個情況都不是我當初拿到籃網合約機會時所能預期」。「不過這就是人生，看你如何因應、調整自我」。「我學到很多事情，包括解讀賽事、如何幫助隊友等」。

林書豪又說，「這些挫折都不是我人生想享受的，也無法預期，但他們都是很珍貴的東西，這是人生的學習經驗過程」。

林書豪同時提及今晚主場完後，由於復健設備很多，本週四(5日)不太可能隨隊征戰印地安那，不過下週五（13日）一定會跟隊友一起去多倫多。

在豪小子缺賽下，籃網今晚以89比101落敗，戰績持續下滑。控球後衛改由季派屈克（Sean Kilpatrick）及懷海德（Isaiah Whitehead）分擔。

林書豪上一次左大腿受傷缺賽17場、休息近40天，這次同樣左大腿肌腱受傷，迄今缺賽場3場。1060103

(中央社)