吸引歐洲客 外交部將強化觀光交流
外交部今天表示，駐歐外館積極推動觀光交流，去年1月到11月歐洲訪台旅客較西元2015年成長9.31%，未來將持續加強推廣觀光產業，希望提升歐洲觀光客數量。
外交部歐洲司長高安今天上午在例行記者會上表示，駐歐相關各館處配合交通部觀光局，持續推動與歐洲各國觀光交流合作，除主動洽繫駐地旅遊相關業者合作辦理台灣旅遊展或說明，也透過參加駐地大型且知名旅遊展及文化活動等場合，結合台灣印象攝影及茶藝書法等展演，塑造優質旅遊形象。
她說，外交部也推動與歐洲各國洽簽航權協定，迄今已與歐洲15國簽有通航協定，國籍航空公司擴增台北到巴黎來回直飛航線航班，並直飛阿姆斯特丹、維也納及羅馬等。1060103
(中央社)
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