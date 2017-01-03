時力奪藍委席次？藍：不合邏輯

時代力量立委徐永明。 (資料照片)

時代力量立委徐永明日前接受日本媒體專訪時表示，期望2020能夠奪下10席以上的席次，要取代國民黨現任立委。國民黨團副書記長林為洲今天對此回應，林為洲認為時代力量應該會搶到民進黨的票，跟國民黨應該沒什麼關聯，對於徐的說法，林為洲認為是「不合邏輯。」

林為洲判斷，徐會講這話可能主要是對時力內部的信心喊話，「不然其實完全不合邏輯」，民進黨跟時代力量是大綠跟小綠，小綠長大大綠會減少，這是基本邏輯，搶來搶去是搶到民進黨的票，怎麼會跟國民黨有關係？他也呼籲時代力量，「選舉不是用喊的，要靠實力。」

(中時)