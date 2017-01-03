奇美博物館迎接25歲 許文龍體驗與機器人互動
奇美博物館創立屆滿25周年，新館開幕2年以來，參觀人次突破300萬大關，今年首度規畫主題導覽，以畫作《信息》為主題，邀民眾尋找40件典藏品的「信息」，提升民眾美感體驗；7月起全面將休館日改為周三，更率全台博物館之先，引進2台時下最流行機器人pepper，化身小小客服，創辦人許文龍也當場與機器人互動。
奇美博物館迎接25周年館慶，今年首度以典藏經典畫作《信息》為年度特推主題，推出一系列活動，希望讓畫作站到第一線與民眾互動，讓民眾在逛博物館之餘，也對典藏品多了一種美感認識與體驗。
首度亮相的pepper非常活潑，創辦人許文龍也當場與pepper互動，pepper一開口就從資料庫找出許文龍偕妻到博物館的身影及最近於博物館演奏小提琴的畫面，pepper並在許文龍指揮下，帶來一段熱舞，它也邀請創辦人教拉小提琴，許文龍大方點頭，互動有趣。
信息系列活動每月各有不同優惠，1月生日壽星可於1月4日至26日期間免費參觀常設展，2月則有「好想告訴你」FB傳情活動，3至5月推出「免費重遊摺紙展」。
此外，禮品、餐廳也都有特別優惠，如滿額贈、限定折扣等，而為了讓喜愛《信息》的民眾可把幸福信息帶回家，館方也研發各種信息主題商品，包括文具、生活用品等，超過50件商品。另，信息咖啡也獨家推出「信息午茶饗宴」，打造豐富精緻甜點，讓參觀民眾從展覽、活動一路延伸到餐廳，感受滿滿幸福的「信息」主題之旅。
(中時)
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