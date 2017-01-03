陝瑜林公廁爆炸 肇因「黃金」太多

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榆林市橫山區公廁發生爆炸現場。(圖片來源/搜狐)

2016年12月31日，陝西省榆林市橫山區當地一間公廁發生爆炸引發垮塌，事故造成1死7傷。今調查公布造成事故原因，並非是恐怖攻擊，而是公廁內「黃金」長期積累，形成沼氣等爆炸性混合物環境所致。

據陝西新聞網指出，截至1月2日，受傷的7人中，已有2人已出院，1人留院觀察（皮外輕傷），4人住院治療（3人皮外輕傷、1人骨折）。觀察治療的5人生命體徵平穩。經專家調查分析，公廁內經過長期積累沼氣導致，屬意外事故。

(旺報)