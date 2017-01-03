幸安國小火警 校方排除遭汽油彈攻擊

台北市幸安國小的機車棚今天上午10時25分發生火警，所幸警消即時撲滅無人員傷亡。教育局表示，初步檢視現場後已排除遭汽油彈攻擊，但確切肇因仍待警消進一步釐清。

台北市消防局上午10時25分獲報，幸安國小的機車棚，有5台機車起火燃燒，校方緊急疏散千名師生，所幸火勢在10分鐘內撲滅、無人傷亡。

有媒體報導，現場遭人投擲汽油彈。教育局轉述幸安國小校長陳順和的澄清，表示初步檢視現場後，已排除遭汽油彈攻擊，但實際起火原因仍待火調人員進一步釐清。

陳順和也說，起火的地點就在圍牆旁邊，擔憂濃煙會影響學生，因此預防性疏散1500名學生到操場，目前初步在專科教室上課中。1060103

(中央社)