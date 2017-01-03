性侵室友後上班捲款逃 男遭起訴

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台北巿蘇姓男子被控去年11月入侵女室友房內性侵，事後再若無其事到超商上班，偷走店內超過17萬元後逃跑，遭檢警循線逮捕。台北地檢署今天依加重強制性交、業務侵占罪起訴。

檢警調查，蘇姓男子與被害女子都在台北巿中山區同樓層租屋，蘇姓男子涉嫌破壞女方房間喇叭鎖，闖入房內，性侵得逞。

蘇姓男子逞慾後，若無其事到超商上班，並趁機偷走店內營業所得超過17萬元後逃跑；檢警循線逮蘇姓男子到案，蘇姓男子供稱，當晚是酒後亂性。1060103

(中央社)