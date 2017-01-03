陸首次發大霧紅色預警　能見度50公尺

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中國大陸華北地區深陷霾害之際，大陸中央氣象台今天史無前例將大霧預警提升至最高等級紅色，部分地區在濃霧中能見度不到50公尺。

中新社報導，大陸華北、黃淮等地的霧霾已持續多天。華北中南部、黃淮、江淮等地2日夜間至清晨出現大霧，部分地區還出現能見度不到50公尺的特強濃霧。

隨著大霧繼續加強，大陸中央氣象台預期，北京南部、天津、河北中南部等地3日白天到夜間有能見度不到500公尺的濃霧，部分地區出現能見度不到50公尺的特強濃霧。

由於能見度急劇下降，受濃霧影響的部分地區高速公路已封閉。

除了發布大陸史上首個大霧紅色預警，大陸中央氣象台還持續發布霾橙色預警，北京南部、天津、河北中南部等地部分地區出現重度霾。

北京晨報報導，北京城區2日短暫出現新年首個藍天，但隨即上演讓人悲喜急轉的「反轉劇」，「半城晴天半城霾」成為網路熱詞，一段霾「吞沒」藍天的影片在網路熱傳。

大陸氣象專家表示，北京的藍天如此短暫是因為冷空氣「太不爭氣」，這波霾直到6日都難以散去，空氣將一直維持中度到重度汙染。1060103

(中央社)