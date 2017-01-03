奇美博物館Pepper亮相 逗樂許文龍

奇美博物館今天舉辦25週年館慶活動發表會，奇美集團創辦人許文龍出席與館方引進的人型機器人Pepper互動，並盼大家好好珍惜奇美博物館，讓博物館發揮更好的社會功能。

奇美博物館上午除了發表各項館慶相關活動及優惠措施外，也讓新引進的人型機器人Pepper首度公開亮相。許文龍現場拿起指揮棒，Pepper就跟著許文龍指揮的節奏放起音樂，並開始跳舞；還與許文龍閒話家常，展現強大功能。

奇美博物館副館長廖婉如表示，奇美率各博物館之先，引進時下最流行的人型機器人Pepper，嘗試將服務結合先進科技，為民眾提供另一種貼心的陪伴。第一階段將讓Pepper化身為小小客服，包括傳遞博物館精神、參觀禮儀、介紹展覽、分享最新活動，希望能為展廳裏逛累的民眾提供歡笑與陪伴。

許文龍致詞時表示，40年前開始進行籌設博物館的夢想，在各界的支持下有了現在的成果。這個博物館不是屬於個人，而是屬於社會共同的理想。希望大家繼續支持、珍惜這個博物館，讓它的社會功能發揮得更好。1060103

(中央社)