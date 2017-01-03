奇美博物館Pepper亮相 逗樂許文龍
奇美博物館今天舉辦25週年館慶活動發表會，奇美集團創辦人許文龍出席與館方引進的人型機器人Pepper互動，並盼大家好好珍惜奇美博物館，讓博物館發揮更好的社會功能。
奇美博物館上午除了發表各項館慶相關活動及優惠措施外，也讓新引進的人型機器人Pepper首度公開亮相。許文龍現場拿起指揮棒，Pepper就跟著許文龍指揮的節奏放起音樂，並開始跳舞；還與許文龍閒話家常，展現強大功能。
奇美博物館副館長廖婉如表示，奇美率各博物館之先，引進時下最流行的人型機器人Pepper，嘗試將服務結合先進科技，為民眾提供另一種貼心的陪伴。第一階段將讓Pepper化身為小小客服，包括傳遞博物館精神、參觀禮儀、介紹展覽、分享最新活動，希望能為展廳裏逛累的民眾提供歡笑與陪伴。
許文龍致詞時表示，40年前開始進行籌設博物館的夢想，在各界的支持下有了現在的成果。這個博物館不是屬於個人，而是屬於社會共同的理想。希望大家繼續支持、珍惜這個博物館，讓它的社會功能發揮得更好。1060103
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。