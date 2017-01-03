執行署桃園分署今年首場 拍賣廠房名畫
法務部行政執行署桃園分署今年首場拍賣會下午登場，有大坪數倉庫廠房、精選珠寶首飾、貴婦名牌包、高山茗茶及名家畫作。
桃園分署今年度每月固定在「首週的星期二下午3時」進行聯合拍賣程序，今年首次拍賣今天下午3時登場。
桃園分署首次法拍中有推出有53筆不動產，不動產拍賣金額最高的物件是位在桃園市楊梅區青年路二段299號未辦保存登記鋼骨廠房，這件是某公司因積欠房屋稅新台幣297萬多元未繳納所進行的第三次拍賣程序。
拍賣的這件鋼骨廠房是作倉儲使用，使用坪數約3357坪大坪數，底價只有4735萬元，價格低廉，所在位置在楊梅幼獅工業區內，臨幼獅交流道交通非常便利，現在出租第三人收取租金中，買到馬上賺到。
桃園分署同時進行動產拍賣，拍賣動產物件有鑽石墜子、戒指及珠玉手鐲耳環，還有LV等多種款式名牌包，也有阿里山、杉林溪優質高山冬茶，民眾品茗高山茶外，還有水彩畫作可以投標。1060103
(中央社)
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