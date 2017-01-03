朱立倫積善積福春聯 6日里辦公室贈送

新北市長朱立倫今天公布農曆春節的春聯賀詞為「積善積福」，同時期許為台灣加油。由書法家揮毫的春聯，印製50萬份，6日起，在各區公所及戶政事務所、里辦公室免費發送。

朱立倫今天在臉書表示，前幾天，同仁們為了新年（雞年）春聯該寫些什麼，很傷腦筋。今天是民國106年，2017年上班、上學的第一天，謝謝所有臉書上的好朋友們，也藉著春聯上的話，希望在新的一年，讓我們一起，為台灣積善積福。

網友在臉書上回應朱立倫的貼文，呼籲市民一起參加志工行列，一起為新北市打造更好的居住環境，為自己也種福田。

也有網友回應說，「人生不求名利及富貴，只求平安健康，政治人要心善，積福報，希望朱市長也能如此，把功德做圓滿，累積給你與家人。」

這一幅「積善積福」春聯，是由名家揮毫，但市政府表示，書法家相當低調，不願意曝光。

市政府表示，「積善積福」春聯印製50萬份，6日起在29區的區公所及戶政事務所、市府聯合服務中心，及各里辦公室提供民眾免費索取。

市府於民政局網站，提供市府電子春聯，及電子農民曆方便民眾下載使用。1060103

(中央社)