高市美術館2消防水帶爆裂 消保官震驚

行政院消保處抽驗15家大型藝文展覽場4項指標，定型化契約全合格，建管3家、消防4家及空氣品質1家不合格；高雄市立美術館竟然2條消防水帶爆裂，令消保官震驚，已更換水帶改正。

行政院消費者保護處今天召開「公布藝文展覽場所之建管、消防及空氣品質查核結果」記者會。

行政院消保處處長劉清芳表示，這次共查15家大型藝文展覽場所的建管、消防、空氣品質查核結果4項內容，共計7家有不合格的情況；但是絕大多數都已改正，消費者過年全家可以安心去看展。

消保處消保官梁明圳指出，若以各項檢查結果統計，則是「定型化契約」全合格。

「建築安全管理」3家不合格，包含國立台灣博物館、故宮博物院及十三行博物館，多與安全梯及防火門進出有關。

「消防安全管理」4家不合格，包含國立歷史博物館、高雄市立美術館、國立自然科學博物館及國立台灣美術館，問題包含緊急及照明設備故障、地毯沒防焰標示及消防水帶破裂。

第四項查核項目是消保處首次與環保署合作抽驗的「空氣品質（二氧化碳）」，1家不合格，為故宮博物院，二氧化碳濃度平均質超過1000ppm，達1488ppm。

雖然經相關單位確認後，消保處說，只剩故宮博物院為了保障珍貴藏物，在東、西後側安全梯出口設電磁鎖，依法規有安全疑義，還要再與營建署溝通、改正，其他都已改正。

但是消保官王德明說，消防安全管理方面，國立自然科學博物館及國立台灣美術館都各有2項不合格，不只1項；且令人震驚的是，高雄市立美術館竟然有2條消防水帶「爆裂」，不只是破損而已，測試時水會亂噴發，顯示高雄市立美術平常恐怕沒有做好檢查。梁明圳補充，已改正更新水帶。

消保處首次跟環保署做空氣檢測，雖然只有故宮博物院超標。王德明補充，其實中正紀念堂、台北市立美術館平均值也有900多ppm，因為抽驗時間是平日，恐怕假日會超標，已請館方注意人數控管。環保署空保處專門委員徐淑芷補充，故宮複驗已經改正。

(中央社)