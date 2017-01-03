大數據監控霧霾 微軟系統獲大陸採用
微軟推出Urban Air系統，透過大數據監測和預報空氣品質，服務覆蓋中國大陸300多個城市，並被中國大陸環境保護部採用。微軟也和大陸其他機構簽約，為不同的城市和地區提供服務。
大陸澎湃新聞報導，微軟亞洲研究院主管研究員鄭宇的團隊正在利用城市計算解決霧霾、噪音、交通擁堵和能耗等問題。尤其是在空氣品質分析、監測這一領域，預測範圍覆蓋大陸300多個城市。
報導說，霧霾的大數據主要包括當前空氣品質數據、氣象條件、未來天氣預報3類數據。在北京共有35個空氣品質監測點，外加上美國大使館的一個監測點，共36個。
鄭宇表示，要預測一個地方的空氣品質，不是只看某個地方的數據，還要考慮到周邊地區的空氣及其他因素，比如空氣品質站點數據、交通流數據、氣象數據、廠礦數據、人口流動數據、路網結構等。
鄭宇指出，團隊已經做到北京未來6個小時的準確率達到75%，深圳和廣州則有80%。此外，未來48個小時的預測準確率達50%。鄭宇說，這樣的準確率已經非常高了，天氣預報24小時的準確率只有40%。1060103
(中央社)
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