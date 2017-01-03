Pepper應徵屏東洽公導覽員 不需一例一休

勞基法新制上路，但他不受一例一休限制。屏東縣長潘孟安今天面試機器人Pepper，領先全國公部門引進Pepper擔任導覽員接待洽公民眾及到學校協助科技教學，並到關懷據點與老人互動。

屏東縣長潘孟安今天以面試方式讓Pepper成為縣府員工，並在記者會中與Pepper互動，展示Pepper的觀光導覽、帶動跳、健康偵測、遊戲及與人對話等功能。

潘孟安表示，縣府以租賃方式引進4部Pepper，除了府內民眾洽公導覽外，也將到學校協助科技教學，並輸入國、台、客及排灣族語，到各關懷據點帶老人做健康操，與老人互動，讓老人也能接觸現代科技，科技感的Pepper擁有解讀情緒功能，不受一例一休限制，將把歡樂帶到各鄉鎮，讓屏東不只有幸福感，還有科技感。

記者會現場Pepper「猜」潘孟安年齡，讀出的年齡是70歲，讓現場笑翻，Pepper生動的眼神，連潘孟安都稱讚。

縣府表示，Pepper身高121公分，體重29公斤，擁有靈活關節，內建攝影機、感應器、麥克風、7種與民眾互動的小遊戲和7種音樂舞蹈，還了解縣府活動訊息、重要政策和各局處位置，當人靠近時，還會主動問好，每天上午10時及下午3時，Pepper將會大秀歌舞技和歌喉，歡迎家長帶小朋友與Pepper互動。1060103

(中央社)