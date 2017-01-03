自自冉冉增列辭典否 國教院將開會討論
國家教育研究院今天表示，將開會討論是否將「自自冉冉」列入辭典中，穩定使用和出處都是考量因素。
總統府新春春聯「自自冉冉」引發熱議，目前教育部重編國語辭典修訂本中，無「自自冉冉」一詞，但可查到「冉冉」，辭典內容顯示，冉冉有3種釋義，包括「緩慢行進的樣子」、「柔弱下垂的樣子」及「濃密迷漫的樣子」。
國教院主任秘書武曉霞表示，重編國語辭典修訂本是收錄一些歷史語言辭典，國教院會定期開會討論哪些新詞是否列入辭典中，除原本排定討論的詞語，也會根據社會狀況而納入討論，包括民眾提出的詞語建議等。
武曉霞說，討論是否增列新詞到辭典時，會考量這個詞是否很穩定存在和被使用，越穩定使用、使用越頻繁，被收錄機率就越高；另也會考量出處，被收錄到辭典後，就須載明出處，詞從哪出現也會影響是否被收錄。1060103
(中央社)
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