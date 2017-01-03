民進黨排法案入臨時會 藍質疑壓縮審預算時間
立法院將召開臨時會，且不排除將一路開到小年夜，處理法案、人事同意權案以及中央政府總預算案。國民黨團書記長江啟臣今天表示，臨時會本來就是該處理具急迫性的案子，國民黨同意總預算符合條件，願在臨時會處理，不過民進黨又「亂加有的沒的法案進來，為了混淆總預算焦點，故意用時間壓縮倉促通過法案，迴避監督審查。」
國民黨團首席副書記長王育敏表示，民進黨在臨時會中包藏很多蔡英文下令要通過的法案，還排了很多天要處理考試院副院長李逸洋人事同意權案，「有這麼急嗎？現任院長也還在，難道是安排李逸洋去砍軍公教年金？」
王育敏批評民進黨團總召柯建銘，如果真的認為總預算是緊急優先，就應該全心全意處理總預算，包藏相當多不相干的法案都希望挾帶過關，「柯總召有把總預算放在眼裡嗎？」王指出，臨時會審總預算國民黨會奉陪到底，但是包藏那麼多案不能同意。
對於柯建銘日前稱國民黨提4000多案預算案「杯葛」，會讓國民黨提早打烊，江啟臣今再度反批，過去王金平擔任立法院長時期也處理過3000多案，王難道就沒有處理嗎？立委提預算案是替人民監督政府，請柯建銘把「杯葛」收回去。
(中時)
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